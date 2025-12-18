Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 18:46

Зеленскому предрекли поражение на выборах

Табачник: Зеленский проиграет президентские выборы на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В случае проведения президентских выборов на Украине действующего главу государства Владимира Зеленского не переизберут, заявил РИА Новости экс-министр образования и науки страны Дмитрий Табачник. По его мнению, продолжение боевых действий является единственным способом выживания его команды, поэтому они затягивают конфликт.

Выборы, безусловно, он бы проиграл, будь они через месяц, через два или через шесть <…>. Поэтому его хлеб, вода и воздух — это затягивание боевых действий, — высказался Табачник на полях форсайт-форума «Глобальные последствия украинского кризиса».

До этого глава Белого дома Дональд Трамп высказался о необходимости проведения выборов на Украине, подчеркнув право жителей страны на демократическое волеизъявление. Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года, заявлял о возможности выборов, но потребовал от США и Европы гарантий безопасности их проведения.

Между тем экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что США уже разочаровались в Зеленском. По мнению политика, американцы, вложившие огромные средства и ресурсы в поддержку Киева, не видят отдачи. Их не устраивает, что при масштабной военной и политической помощи Запада результат остается неочевидным.

Украина
выборы
Дмитрий Табачник
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вклады сроком от трех лет могут получить страховку до 2 млн рублей
Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
Протестующих у Европарламента закидали гранатами со слезоточивым газом
Итоги года с Путиным, роковая ошибка США, Киев теряет спонсоров: что дальше
ФАС заставила ПИК открыть двери конкурентам
В ГД раскрыли, зачем Евросоюз на самом деле хочет украсть российские активы
В Минобороны сообщили об успехах бойцов «Центра» в районе Красноармейска
США «почистили» список антироссийских санкций
Житель Каушан сжег свою больную мать и надругался над сиделкой
Названы четыре причины, почему в Европе говорят о войне с Россией
Одесситы взбунтовались из-за недельных блэкаутов
Взбиваю творог и банан: нежный мусс для малышей на Новый год!
Россияне с детьми получили психологическую травму из-за голых немцев
Рецепт-находка для мам: безопасные канапе для малышей на праздник
Герасимов раскрыл положение дел в Красном Лимане
В Госдуме объяснили, почему западные лидеры не проводят прямые линии
Раскрыты возможности современного российского ЗРК С-500
Группа «Восток» освободила территорию ДНР в зоне своей ответственности
Энергетик умер при атаке дрона ВСУ в Херсонской области
Во Франции назвали армию России одной из лучших в мире
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.