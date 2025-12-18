В случае проведения президентских выборов на Украине действующего главу государства Владимира Зеленского не переизберут, заявил РИА Новости экс-министр образования и науки страны Дмитрий Табачник. По его мнению, продолжение боевых действий является единственным способом выживания его команды, поэтому они затягивают конфликт.

Выборы, безусловно, он бы проиграл, будь они через месяц, через два или через шесть <…>. Поэтому его хлеб, вода и воздух — это затягивание боевых действий, — высказался Табачник на полях форсайт-форума «Глобальные последствия украинского кризиса».

До этого глава Белого дома Дональд Трамп высказался о необходимости проведения выборов на Украине, подчеркнув право жителей страны на демократическое волеизъявление. Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года, заявлял о возможности выборов, но потребовал от США и Европы гарантий безопасности их проведения.

Между тем экс-премьер Украины Николай Азаров считает, что США уже разочаровались в Зеленском. По мнению политика, американцы, вложившие огромные средства и ресурсы в поддержку Киева, не видят отдачи. Их не устраивает, что при масштабной военной и политической помощи Запада результат остается неочевидным.