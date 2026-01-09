Атака США на Венесуэлу
Высота сугробов в Москве уже превысила 30 сантиметров

Снегопад на улицах Москвы Снегопад на улицах Москвы Фото: Стрингер/NEWS.ru
Высота снежного покрова в Москве уже достигла 31 сантиметра на фоне сильной метели, заявил в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, такая отметка была зафиксирована в девять часов утра на главной метеостанции ВДНХ.

В результате аномальных снегопадов высота сугробов в Москве на главной метеостанции ВДНХ на 09:00 составляет 31 сантиметр, на Балчуге — 30 сантиметров, в Тушино — 32 сантиметра, — отметил синоптик.

В Подмосковье самый внушительный снежный покров отмечается в Черустях — 48 сантиметров, а также в Коломне, Михайловском, Серпухове, Павловском Посаде, Наро-Фоминске и Кашире, добавил Тишковец. В соседней Владимирской области на метеостанции Гусь-Хрустальный зафиксированы сугробы до 51 сантиметра, в Нижнем Новгороде — 57 сантиметров.

Ранее Тишковец заявил, что вечером в пятницу, 9 января, сугробы в Москве могут достигнуть 65 сантиметров. Он уточнил, что это будет абсолютным рекордом для января за всю историю метеонаблюдений в российской столице — прежний максимум составляет 57 сантиметров.

Москва
метели
снегопады
синоптики
