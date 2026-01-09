Москвичам пообещали рекордные сугробы до 65 сантиметров Синоптик Тишковец спрогнозировал в Москве сугробы до 65 сантиметров

Сугробы высотой до 65 сантиметров ожидаются в Москве вечером в пятницу, 9 января, таким прогнозом в своем Telegram-канале поделился ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, это будет абсолютным рекордом для января за всю историю наблюдений в столице.

К вечеру в Москве образуются сугробы высотой до 65 см, что станет абсолютным рекордом высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе (прежний максимум снега составляет 57 см), — говорится в сообщении.

Синоптик добавил, что снегопад замедлится только после 21:00. Ожидается, что видимость в аэропортах Москвы упадет до 500–800 метров на фоне сильной снежной бури. Скорость ветра достигнет штормовой отметки в 17 метров в секунду.

Тишковец также спрогнозировал, что атмосферное давление в Москве опустится на «барическое дно». По его словам, оно понизится до 733 миллиметров ртутного столба.

По данным Гидрометцентра, за 12 часов в Москве может выпасть почти треть месячной нормы осадков, в Подмосковье — до 40%. Суточное количество осадков может приблизиться к рекордным значениям.