11 марта 2026 в 10:01

В Госдуме оценили идею ЕС защищать свои границы с помощью лесов и болот

Депутат Колесник: в случае конфликта с Россией ЕС не защитят болота и леса

Фото: D. Mahlke/blickwinkel/Global Look Press
Если Евросоюз спровоцирует конфликт с Россией, его границы не защитят никакие болота и леса, заявил ОТР депутат Госдумы Андрей Колесник. Он отметил, что в таком случае РФ направит в сторону ЕС вовсе не танки, а ракетные комплексы.

Что-то европейцы совсем заблудились в размышлениях. Какие болота? Во-первых, России нечего делать в странах Евросоюза, кормить их. Пусть разберутся со своими ценами на топливо для начала. Во-вторых, если вдруг случится конфликт по их вине, тогда никакие танки туда не пойдут. Сначала туда пойдут «Искандеры», «Кинжалы» и «Орешники», а им без разницы, что там внизу находится, есть там болото или нет, — высказался Колесник.

Он призвал европейцев поразмыслить над последствиями потенциального конфликта с Россией и подумать, есть ли здравый смысл в том, чтобы топить граничащие с РФ леса. Парламентарий не исключил, что эту идею ЕС могла подсказать Украина, но не для защиты. Депутат допустил, что на подтоплении лесов некоторые европейские чиновники могут существенно заработать.

Ранее еврокомиссар по вопросам окружающей среды Джессика Русвалл заявила, что государствам Евросоюза следует активнее задействовать природные ландшафты для укрепления безопасности и создания естественных преград на своих рубежах. По словам чиновника, такие меры делают местность враждебной за счет густых лесов и кустарников.

