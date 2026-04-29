Трое мужчин пострадали при ударах беспилотников в Белгородской области

Еще три мирных жителя пострадали в результате атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В селе Головино Белгородского округа дрон атаковал легковой автомобиль.

По его данным, в результате происшествия был ранен водитель машины. У мужчины осколочное ранение грудной клетки. Гладков написал, что его доставили на скорой помощи в городскую больницу, чтобы оказать помощь. Далее пострадавший продолжит амбулаторно. Также в Валуйскую центральную районную больницу обратился мужчина, который пострадал при атаке дрона на служебный автомобиль в селе Гладково.

Медики диагностировали ему растяжение связок. Госпитализация не потребовалась, он отпущен домой на амбулаторное лечение, — написал Гладков.

Однако с другим пострадавшим ситуация несколько сложнее. Губернатор написал про еще одного раненного в селе Волчья Александровка Волоконовского округа. По словам главы области, при ударе дрона он получил слепые осколочные ранения грудной клетки и ног. Бригада скорой доставила его в Валуйскую ЦРБ. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал уничтожить украинскую индустрию БПЛА. По его словам удары по путям транспортировки дронов ВСУ помогут прекратить атаки на территорию РФ.

