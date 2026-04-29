Экс-тренер «Спартака» оценил прогресс Сафонова во Франции

Российский вратарь Матвей Сафонов показывает свой характер и не сдается, заявил бывший тренер вратарей «Спартака» Александр Мельников, отвечая на вопрос о развитии голкипера во Франции. Он отметил сложность конкуренции с Джанлуиджи Доннаруммой и Люкой Шевалье.

Матвей сам понимал, куда он идет. Он показал, что может конкурировать: Доннарумма — глыба с регалиями. Не сдался и после ставки на Шевалье. Матвей показал характер и не сдался. Сафонов понимает, чего он хочет, начал работать. Это показатель психологической зрелости. Важно, как он будет играть дальше. Если он продолжит так же, сможем назвать его первым номером ПСЖ, — сказал Мельников.

27-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом 2024 года. В текущем сезоне россиянин пропустил 24 мяча в 23 матчах за французский клуб, сыграв 11 игр на ноль.

Ранее ПСЖ дома обыграл «Баварию» со счетом 5:4 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Этот матч стал рекордным для полуфиналов ЛЧ: девять голов за игру, из них пять — в первом тайме. Ответная игра состоится в Мюнхене 6 мая.