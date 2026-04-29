ПСЖ с Сафоновым в составе отправил в «нокаут» «Баварию» ПСЖ Сафонова обыграл «Баварию» с рекордным числом голов в полуфинале ЛЧ

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов ПСЖ дома обыграл «Баварию» со счетом 5:4. Этот матч стал рекордным для полуфиналов ЛЧ: девять голов за игру, из них пять — в первом тайме.

К 65-й минуте парижане вели 5:2, однако вскоре гости сумели сократить отставание. В составе хозяев дублем отметился Хвича Кварацхелия, также забивали Жоау Нэвиш и Усман Дембеле.

У «Баварии» отличились Харри Кейн, Майкл Олисе, Дайо Упамекано и Луис Диса. Мюнхенцы потерпели первое поражение с января и третье в сезоне.

Вратарь Матвей Сафонов провел весь матч на поле. Он стал первым российским голкипером, сыгравшим в полуфинале Лиги чемпионов. Ответная игра пройдет 6 мая в Мюнхене. В другом полуфинале встретятся «Арсенал» и «Атлетико».

Ранее жена Сафонова Марина Кондратюк в социальных сетях высмеяла болельщика, который допустил грубость по отношению к ее мужу и поддержал команду противника. Мужчина заявил, что в матчах Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» футболисту якобы «напихают полные щеки». Она обратила внимание, что вратарю мячи летят в створ ворот, а не «за щеки». В связи с этим она посоветовала зрителю, который принимает «за щеки», уточнить, в какую игру он все-таки играет.