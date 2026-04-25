«Пихают за щеки»: жена Сафонова поставила на место нагрубившего мужу фаната

Жена российского вратаря французского ПСЖ Матвея Сафонова Марина Кондратюк в социальных сетях высмеяла болельщика, который допустил грубость по отношению к ее мужу и поддержал команду противника. Мужчина заявил, что в матчах Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» футболисту якобы «напихают полные щеки».

Если вы разбираетесь в футболе, то должны знать, что вратарю мячи летят в створ ворот. Если вам пихают за щеки, то уточните, в какую игру вы играете, — ответила Кондратюк.

Ранее заслуженный тренер СССР по футболу Анатолий Бышовец заявил, что у Сафонова сейчас удачная полоса. По его словам, у голкипера «карта легла нормально». При этом Бышовец указал на существующие у футболиста определенные психологические сложности.

До этого Сафонов поставил на место иностранного журналиста, который попытался спровоцировать спортсмена и спросил, не сомневается ли он в своих силах. После жесткого ответа вратаря представитель прессы начал заикаться. За хладнокровную реакцию поклонники дали россиянину прозвище «русский генерал КГБ».