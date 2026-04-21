«Есть проблемы»: заслуженный тренер СССР нашел у Сафонова слабое место

Заслуженный тренер СССР по футболу Анатолий Бышовец в беседе с NEWS.ru заявил, что у российского вратаря французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова сейчас удачная полоса. По его словам, у голкипера «карта легла нормально». При этом Бышовец указал на существующие у футболиста психологические сложности.

У Сафонова сейчас удачная полоса. Карта легла — и нормально. Хотя в психологическом плане есть проблемы. Можно увидеть, что в неудачных матчах ему не хватало концентрации. В психологическом плане почти все вратари не достигают той степени уверенности, которая необходима для того, чтобы быть лучшим, — отметил тренер.

Ранее Сафонов поставил на место иностранного журналиста. На французском языке спортсмен ответил на выпады прессы после матча с «Тулузой». После ответа вратаря корреспондент начал заикаться. За хладнокровную реакцию поклонники дали россиянину прозвище «русский генерал КГБ».

До этого стало известно, что если Сафонов расслабится, то его конкурент Люка Шевалье снова получит шанс занять место в стартовом составе ПСЖ. По мнению ряда аналитиков, россиянин выглядел немного нервно в матче Лиги чемпионов против «Челси».