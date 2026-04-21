Бышовец назвал будущего чемпиона России по футболу

Тренер Бышовец назвал «Зенит» будущим чемпионом России по футболу

Анатолий Бышовец Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Чемпионом России по футболу станет «Зенит», заявил заслуженный тренер СССР по данному виду спорта Анатолий Бышовец в беседе с NEWS.ru. Специалист отметил: у него были подозрения, что именно потенциал петербургского клуба и сумма индивидуальных качеств его игроков окажутся решающими.

У меня были подозрения, что у «Зенита» все-таки потенциал, в сумме индивидуальных качеств игроков, будет решающим, — сказал Бышовец.

Отвечая на вопрос о том, кто займет третье место, Бышовец исключил «Балтику» из числа претендентов. Он также заявил, что у ЦСКА на каком-то этапе произошел провал, и связал это с проблемой иностранных тренеров.

По мнению Бышовца, у зарубежных специалистов нет опыта подготовки игроков в оптимальном состоянии в трех подготовительных периодах, которые требуют специфических качеств. Говоря о борьбе между «Спартаком» и «Локомотивом», тренер отдал предпочтение железнодорожникам.

Бышовец пояснил, что у «Локомотива» есть необходимый потенциал. Однако, добавил он, реализация этого потенциала все же зависит от стабильности команды в последних матчах.

Ранее экс-нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин заявлял, что железнодорожники имеют шансы против петербургского «Зенита» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) за счет быстрых атак и комбинаций через центр. Он также отметил фланги атаки москвичей. Матч 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» пройдет 22 апреля в 19:45 мск.

ФК Зенит
Анатолий Бышовец
