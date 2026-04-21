21 апреля 2026 в 12:47

Булыкин назвал главные козыри «Локомотива» в матче с «Зенитом»

Экс-футболист Булыкин: «Локомотив» может обыграть «Зенит» за счет быстрых атак

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Московский «Локомотив» имеет шансы против петербургского «Зенита» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) за счет быстрых атак и комбинаций через центр, заявил NEWS.ru экс-нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин. Он также отметил фланги атаки железнодорожников.

«Локомотив» имеет шансы против «Зенита» за счет быстрых атак и комбинаций через центр. Они забили очень много таких голов. Есть Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев, хорошие фланговые игроки. Зелимхан Бакаев может уйти в центр и пробить. Есть вариативность, а это самое хорошее, что может быть в команде, — сказал Булыкин.

При этом, по мнению экс-футболиста, в предстоящей встрече нет фаворита. Булыкин считает, что шансы «Локомотива» и «Зенита» равны.

Для меня нет фаворита в этой встрече. «Локомотив» играет дома, родные стены помогают. Шансы у команд 50 на 50. Ожидается серьезная борьба за очки, поскольку «Зенит» подходит к матчу на первом месте, «Локомотив» — на третьем, — добавил Булыкин.

Матч 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» пройдет 22 апреля в 19:45 мск. Команда Сергея Семака лидирует в чемпионате, набрав 55 очков. «Локомотив» идет на третьем месте и имеет 48 баллов.

Ранее экс-тренер сине-бело-голубых Борис Рапопорт заявил, что если «Зенит» сыграет быстро в атаке против «Локомотива», то у петербургской команды не должно быть проблем в предстоящей игре 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). По его мнению, в последних матчах железнодорожники «вымучивали победы».

