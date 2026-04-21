Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 12:11

Экс-тренер «Зенита» дал прогноз на матч против «Локомотива»

Тренер Рапопорт: «Зенит» выиграет все оставшиеся матчи в РПЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Если «Зенит» сыграет быстро в атаке против «Локомотива», то у петербуржской команды не должно быть проблем в предстоящей игре 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), заявил NEWS.ru экс-тренер сине-бело-голубых Борис Рапопорт. По его мнению, в последних матчах железнодорожники вымучивали победы.

Я думаю, «Зенит» выиграет все оставшиеся матчи. Конечно, «Локомотив» непростой соперник, но в последних матчах они вымучивали победы. Если «Зенит» сыграет быстро в атаке, то проблем не должно возникнуть, — сказал Рапопорт.

Матч 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» пройдет 22 апреля в 19:45 мск. Команда Сергея Семака лидирует в чемпионате, набрав 55 очков. «Локомотив» идет на третьем месте и имеет 48 баллов. Матч будет обслуживать главный судья Алексей Сухой.

Ранее футболисты «Локомотива» одержали гостевую победу над «Оренбургом» в матче 25-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 70-й минуте забил Алексей Батраков. «Зенит» в гостях одержал победу над махачкалинским «Динамо» со счетом 1:0.

Спорт
ФК Зенит
Локомотив
РПЛ
Кирилл Николаев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.