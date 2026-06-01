Российский МИД вызвал дипломата из Литвы из-за захоронений советских солдат

В МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Литвы Йоланту Тубайте из-за намерения властей республики уничтожить захоронение советских воинов, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. В Москве назвали эти планы варварскими.

1 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Й. Тубайте, которой заявлен решительный протест в связи с новыми варварскими планами литовских властей по ликвидации в г. Вевисе захоронения советских солдат и офицеров, павших в боях за освобождение Литвы от фашистов, — говорится в сообщении.

Ранее в латвийском городе Иецава неизвестные осквернили братскую могилу советских солдат, павших в годы Второй мировой войны. Злоумышленники выломали несколько плит из мемориальной стены, разбили их и разбросали обломки. Также повреждена стена с надписями о павших героях 1944 года на латышском и русском языках.

Кроме того, в ночь на 9 мая на площади Шварценбергплац в Вене неизвестные разрисовали памятник Советской армии. Земельная австрийская полиция начала расследование инцидента. Кроме того, по словам правоохранителей, монумент был отмыт от краски.