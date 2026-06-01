Иран приостановил переговоры с США из-за Израиля

Иран приостановил переговоры с США, сообщает агентство Tasnim. Причиной приостановки диалога стало нарушение Израилем режима прекращения огня в Ливане.

Иран приостанавливает обмен посланиями с США в знак протеста против преступлений сионистов (действий Израиля в Ливане. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

Агентство напомнило, что соблюдение режима прекращения огня в Ливане было одним из условий договоренности между Тегераном и Вашингтоном о перемирии. Отмечается, что переговоры не будут возобновлены до выполнения требований Ирана, включая прекращение боевых действий в Газе и Ливане и полный вывод израильских сил с территорий.

Также в сообщении утверждается, что Иран и силы «оси сопротивления» намерены усилить давление на Израиль и его союзников. В частности, рассматриваются меры, связанные с возможным воздействием на стратегические морские маршруты, включая Ормузский пролив и Баб-эль-Мандебский пролив.

Ранее замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что Вашингтон и Тель-Авив намеренно втягивают арабские страны в вооруженный конфликт с Тегераном, чтобы помешать арабо-иранскому сближению. По словам дипломата, в действиях США и Израиля четко прослеживается желание подорвать нормализацию, наметившуюся в последние годы.