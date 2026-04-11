«Говорите прямо!»: Сафонов разнес журналиста на французском языке Сафонов на французском языке потребовал объяснений от заикающегося журналиста

Российского вратарь французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поставил на место иностранного журналиста. На французском языке спортсмен ответил на выпады прессы после матча с «Тулузой», соответствующее видео появилось в соцсетях.

Журналист попытался спровоцировать спортсмена и спросил, не сомневается ли он в своих силах. Отмечается, что после ответа вратаря представитель прессы стал заикаться. Также за хладнокровную реакцию поклонники дали вратарю прозвище «русский генерал КГБ».

Почему я должен сомневаться в себе? Не-не, объясни мне, почему? Говорите прямо! — парировал Сафонов.

Ранее сообщалось, что стоимость Сафонова выросла с декабря 2025 года на €7 млн (665 млн рублей). Портал Transfermarkt оценил текущую рыночную стоимость спортсмена в €22 млн (2 млрд рублей). Предыдущая стоимость футболиста составляла €15 млн (1,4 млрд рублей).

До этого Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин вошли в окончательный состав сборной России по футболу на товарищеские матчи. Так 27 марта россияне в Краснодаре сыграли с командой Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге состоялась встреча с малийцами.