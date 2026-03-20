Определился окончательный состав сборной РФ по футболу на мартовские матчи

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин вошли в окончательный состав сборной России по футболу на грядущие товарищеские матчи, заявили в пресс-службе национальной команды. Так, 27 марта россияне в Краснодаре сыграют с командой Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге состоится встреча с малийцами.

Всего в состав попал 31 футболист. В их числе — Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Руслан Литвинов («Спартак»), Валентин Пальцев («Краснодар»), Данил Круговой (ЦСКА), Лечи Садулаев («Ахмат»), Константин Тюкавин («Динамо») и другие.

Ранее Сафонов стал автором голевой передачи в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Челси». Уже на шестой минуте российский вратарь выполнил точный навес через все поле на полузащитника Хвичу Кварацхелию, который затем распечатал ворота соперника.

Кроме того, бывший футболист московского ЦСКА и национальной сборной СССР Владимир Пономарев высказался за отставку нынешнего наставника армейского клуба Фабио Челестини. По словам ветерана, у специалиста нет будущего в команде, а его тренерские навыки сводятся лишь к умению раздавать комплименты игрокам.