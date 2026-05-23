Папа Римский во второй раз повторил вирусный мем

Папа Римский Лев XIV во время визита в итальянский город Ачерру вновь продемонстрировал жест из вирусного интернет-мема «six-seven», сообщает телеканал EWTN News. В первый раз он показал «six-seven» во время общения с детьми в Ватикане на прошлой неделе, когда подростки научили его этому жесту, и он повторил его под смех собравшихся.

У англоязычных пользователей интернета данный мем стал невероятно популярным в 2025 году и даже был признан словом года. Изначально фраза появилась в песне американского рэпера Skrilla, а популяризировали ее баскетболисты Overtime Elite. Жест используют, когда хотят показать безразличие или неопределенность.