Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 21:14

Папа Римский во второй раз повторил вирусный мем

Папа Римский Лев XIV во второй раз повторил вирусный мем «six-seven»

Подписывайтесь на нас в MAX

Папа Римский Лев XIV во время визита в итальянский город Ачерру вновь продемонстрировал жест из вирусного интернет-мема «six-seven», сообщает телеканал EWTN News. В первый раз он показал «six-seven» во время общения с детьми в Ватикане на прошлой неделе, когда подростки научили его этому жесту, и он повторил его под смех собравшихся.

У англоязычных пользователей интернета данный мем стал невероятно популярным в 2025 году и даже был признан словом года. Изначально фраза появилась в песне американского рэпера Skrilla, а популяризировали ее баскетболисты Overtime Elite. Жест используют, когда хотят показать безразличие или неопределенность.

Европа
папа Римский
мемы
Ватикан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве машина выехала на троутар у остановки и сбила человека
Папа Римский во второй раз повторил вирусный мем
Стало известно, сможет ли «Акрон» выступить в новом сезоне РПЛ
Дзюба объявил об уходе из «Акрона»
Отец Стивена Хокинга считал, что сын плохо учился и бездельничал
«Мне больно»: мать избитой отцом девочки высказалась о произошедшем
В российском регионе объявили желтый уровень воздушной опасности
МИД Ирана раскрыл детали работы с США над меморандумом
Страшная месть за Старобельск уже скоро? Зеленский ждет удар «Орешника»
«Нет козырей»: в США перечислили признаки шаткого положения Украины
Россиянка отсудила 2 млн рублей за купленную с рук видеокарту
Релокант из Иркутска словил шальную пулю в США
Дмитриев озвучил последствия войны на Ближнем Востоке
Еще больше смертей: в Старобельске проходит опознание тел погибших студентов
Правоохранители изъяли дочерей у «бойца» из лифта в Балашихе
Чехия «оскалилась» на РФ, цинизм Зеленского, НЛО в США: что будет дальше
Трамп в беседе с журналисткой проговорился о сделке с Ираном
Одесситы разбили стекло в микроавтобусе ТЦК и спасли мобилизованных
Российский вратарь и украинский защитник ПСЖ отказались от рукопожатия
Пасечник раскрыл последствия нового удара ВСУ по ЛНР
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.