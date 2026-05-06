Папа римский выдержал критику Трампа в свой адрес

Папа Римский Лев XIV отреагировал на замечания в свой адрес со стороны президента США Дональда Трампа, который ранее заявил, что ему не нужен понтифик, выступающий против его политики. В ответ глава католической церкви напомнил, что его миссия — провозглашать Евангелие и проповедовать мир, передает портал Vatican News.

Миссия католической церкви — провозглашать Евангелие, проповедовать мир <...>. Если кто-то хочет критиковать меня за провозглашение Евангелия, пусть делает это правдиво <...>. Я просто надеюсь, что меня услышат, — указал понтифик.

Трамп неоднократно заявлял, что папы Льва не было бы в Ватикане, не окажись сам он в Белом доме. Ряд политиков раскритиковали американского лидера за эти высказывания. В результате Трамп пригрозил отменой поддержки всем, кто высказался против.

Сам папа римский осуждал действия США в Иране, называя угрозы в адрес иранского народа неприемлемыми. По его словам, желание доминировать не соответствует пути Христа.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио посетит Рим и Ватикан 7–8 мая, чтобы способствовать «оттепели» в отношениях между США и Италией. По данным СМИ, диалог осложнился после критики Трампа в адрес папы римского Льва XIV и премьер-министра Джорджи Мелони.