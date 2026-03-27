Российский вратарь в ПСЖ подорожал на €7 млн Рыночная стоимость вратаря Сафонова выросла на €7 млн за четыре месяца

Стоимость российского вратаря французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова выросла с декабря 2025 года на €7 млн (665 млн рублей). Портал Transfermarkt оценил текущую рыночную стоимость спортсмена в €22 млн (2 млрд рублей).

Предыдущая стоимость футболиста составляла €15 млн (1,4 млрд рублей). Конкурент россиянина за место в основном составе на чемпионате Франции по футболу Люк Шевалье подешевел на €5 млн (475 млн рублей) и теперь стоит €30 млн (2,8 млрд рублей).

Ранее Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин вошли в окончательный состав сборной России по футболу на грядущие товарищеские матчи. Так, 27 марта россияне в Краснодаре сыграют с командой Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге состоится встреча с малийцами.

