27 марта 2026 в 17:08

Российский вратарь в ПСЖ подорожал на €7 млн

Рыночная стоимость вратаря Сафонова выросла на €7 млн за четыре месяца

Матвей Сафонов Матвей Сафонов Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Стоимость российского вратаря французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова выросла с декабря 2025 года на €7 млн (665 млн рублей). Портал Transfermarkt оценил текущую рыночную стоимость спортсмена в €22 млн (2 млрд рублей).

Предыдущая стоимость футболиста составляла €15 млн (1,4 млрд рублей). Конкурент россиянина за место в основном составе на чемпионате Франции по футболу Люк Шевалье подешевел на €5 млн (475 млн рублей) и теперь стоит €30 млн (2,8 млрд рублей).

Ранее Сафонов и полузащитник «Монако» Александр Головин вошли в окончательный состав сборной России по футболу на грядущие товарищеские матчи. Так, 27 марта россияне в Краснодаре сыграют с командой Никарагуа, а 31 марта в Санкт-Петербурге состоится встреча с малийцами.

Бразильский футболист Вагнер Лав объявил о скором завершении своей профессиональной спортивной карьеры в возрасте 41 года. Последним выходом форварда на поле станет матч его нынешнего клуба «Ретро» против «Сеары», запланированный на 28 марта. После финального свистка легендарный игрок не планирует покидать футбол окончательно и сразу пополнит тренерский штаб своей текущей команды.

Матвей Сафонов
ПСЖ
