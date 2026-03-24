24 марта 2026 в 13:15

Легенда ЦСКА объявил о завершении футбольной карьеры

Бразильский нападающий Вагнер Лав проведет прощальный матч 28 марта

Вагнер Лав Вагнер Лав Фото: Ricardo Moreira/Keystone Press Agency/Global Look Press
Знаменитый бразильский нападающий Вагнер Лав официально объявил о скором завершении своей профессиональной спортивной карьеры в возрасте 41 года, сообщил портал Globo. Последним выходом форварда на поле станет матч его нынешнего клуба «Ретро» против «Сеары», запланированный на 28 марта.

После финального свистка легендарный игрок не планирует покидать футбол окончательно и сразу пополнит тренерский штаб своей текущей команды.

Российским болельщикам Лав запомнился как один из самых ярких легионеров в истории московского ЦСКА, за который он выступал с 2004 года. В составе «армейцев» бразилец провел 259 матчей, забив 124 гола и став соавтором исторической победы в Кубке УЕФА 2005 года. За время своей карьеры в России нападающий успел собрать внушительную коллекцию трофеев, включая три чемпионских титула и шесть Кубков страны.

Лав успел поиграть за множество клубов по всему миру, от французского «Монако» до китайского «Шаньдун Лунэн». В текущем сезоне, выступая в третьем дивизионе Бразилии, ветеран доказал свою профпригодность, отметившись четырьмя забитыми мячами в 12 встречах.

Ранее российский боксер Федор Чудинов заявил журналистам, что завершил карьеру из-за почти полной потери зубов. Он пояснил, что ради боев ему требовалось придерживаться диеты, которая сильно ударила по его здоровью.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

