Генсек СНГ Лебедев заявил, что Украина де-юре остается членом Содружества

Украина остается членом СНГ, заявил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев. По его словам, которые приводит ТАСС, Киев не подавал заявления о выходе.

На Украине эти заявления я уже слышу лет 10–15. Украина пока еще остается в СНГ. Де-юре Украина остается в СНГ, — отметил он.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что в начале года пресечена попытка ввоза Киевом более 500 взрывных устройств в РФ для терактов. По его словам, итоги совместной оперативной работы органов Федеральной службы безопасности с партнерами по Содружеству говорят о масштабах угроз с территории Украины.

Также директор Федеральной службы безопасности заявил, что Великобритания наращивает активность некоммерческих организаций, связанных со спецслужбами, для взращивания в странах СНГ нового поколения, ориентированного на реализацию стратегических установок в ущерб интересам Содружества. Подрывная деятельность западных НКО, по его словам, остается прямой угрозой для стран объединения.