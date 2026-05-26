Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 11:33

«Эти заявления я уже слышу лет 10–15»: генсек СНГ о членстве Украины

Генсек СНГ Лебедев заявил, что Украина де-юре остается членом Содружества

Сергей Лебедев Сергей Лебедев Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Украина остается членом СНГ, заявил генеральный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев. По его словам, которые приводит ТАСС, Киев не подавал заявления о выходе.

На Украине эти заявления я уже слышу лет 10–15. Украина пока еще остается в СНГ. Де-юре Украина остается в СНГ, — отметил он.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что в начале года пресечена попытка ввоза Киевом более 500 взрывных устройств в РФ для терактов. По его словам, итоги совместной оперативной работы органов Федеральной службы безопасности с партнерами по Содружеству говорят о масштабах угроз с территории Украины.

Также директор Федеральной службы безопасности заявил, что Великобритания наращивает активность некоммерческих организаций, связанных со спецслужбами, для взращивания в странах СНГ нового поколения, ориентированного на реализацию стратегических установок в ущерб интересам Содружества. Подрывная деятельность западных НКО, по его словам, остается прямой угрозой для стран объединения.

Власть
СНГ
Украина
членство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин провел рабочую встречу с президентом РСПП в День предпринимательства
Чешскому дипломату заявлен протест из-за ареста священника
Хирург рассказал о причинах хронической усталости
Губерниев назвал причину поражения «Краснодара» в суперфинале Кубка России
Россиянам рассказали, что делать при встрече с летучей мышью
Вооруженные силы России продвинулись в Сумской области
«Деньги идут в яму»: Захарова раскрыла судьбу выделяемых Киеву средств
Самый добрый кондуктор Петербурга рассказал о нападениях соседей
Поиски Усольцевых: последние новости 26 мая, опровержение СК, новые версии
Путин предложил способ решения стоящих перед ОДКБ задач
Роспотребназор назвал виновника отравления кадетов в Красноярске
Цветы, коньяк, фрукты: сколько денег потеряет Армения без рынка России
В Баку начался судебный процесс по апелляции карабахских сепаратистов
Лидер «Спартака» намекнул на уход из команды
Появились жуткие подробности убийства отца студентом-отличником из Липецка
В МИД Польши ответили на вопрос об эвакуации дипломатов из Киева
Названа самая дешевая страна для отдыха россиян
«Пробы ставить негде»: мигрант едва не изнасиловал дочь участника СВО
В Рособрнадзоре напомнили, что допустимо держать на столе в ходе сдачи ЕГЭ
Адвокат оценил допрос митрополита Илариона в Чехии
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.