В ФСБ рассказали о деятельности филиала ИГ по вербовке

В ФСБ рассказали о деятельности филиала ИГ по вербовке Бортников заявил об активной вербовке граждан СНГ филиалом ИГ

Филиал «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) «Вилаят Хорасан» занимается активной вербовкой уроженцев стран СНГ в террористические структуры, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. По его словам, которые передает ТАСС, на территории стран СНГ активно создаются замаскированные террористические сети.

«Вилаят Хорасан» сейчас активно вербует боевиков из других терструктур, рекрутирует сторонников из числа граждан Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Казахстана, а также трудовых мигрантов в России, — отметил глава ФСБ.

По сообщению Бортникова, в начале текущего года ФСБ совместно с правоохранительными органами Таджикистана выявила и ликвидировала террористическую ячейку, которая планировала совершить громкие теракты. Также в сотрудничестве со Службой госбезопасности Узбекистана удалось предотвратить пять террористических нападений на стадии подготовки — они планировались в различных регионах России, включая Москву.

До этого Бортников сообщил, что за 2025 год силовики предотвратили 308 терактов. Всего было предотвращено 423 преступления террористической направленности.