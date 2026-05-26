26 мая 2026 в 10:46

«Новые вызовы»: Шойгу назвал главную угрозу для ОДКБ

Шойгу: Европа впала в реваншистский угар и угрожает ОДКБ

Реваншистский и милитаристский угар охватил страны так называемой цивилизованной Европы, и именно от них и НАТО исходит основная угроза для ОДКБ, заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей совбезов организации. Особенно напряженная обстановка, по его словам, складывается у западных рубежей ОДКБ, передает РИА Новости.

Появляются новые вызовы и угрозы. Особенно напряженная обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ. Основная угроза исходит от блока НАТО и входящих в него стран так называемой цивилизованной Европы, впавших в реваншистский и милитаристский угар, — сказал он.

Ранее замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета предположил, что восстановление взаимодействия Организации Договора о коллективной безопасности и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе могло бы помочь преодолеть конфронтацию в Евразии. По его мнению, подобный шаг будет способствовать восстановлению доверия между сторонами.

Кроме того, замсекретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов заявил, что европейские страны — члены НАТО планомерно милитаризуются, наращивают разведку и культурно-гуманитарную агрессию. Наряду с этими вызовами, по его словам, остаются острыми проблемы терроризма, экстремизма, наркотрафика и нелегальной миграции.

