27 апреля 2026 в 11:58

«Системная милитаризация»: в Совбезе раскрыли главную угрозу от НАТО

Европейские страны — участницы НАТО ведут планомерную милитаризацию, усиливают разведывательную деятельность и культурно-гуманитарную агрессию, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов. По его словам, которые передает ТАСС, помимо этих вызовов никуда не исчезли проблемы международного терроризма, экстремизма, незаконного оборота наркотиков и нелегальной миграции.

Следует отметить планомерную и системную милитаризацию европейских членов НАТО, усиление разведывательной деятельности, рост числа и масштабов учений вооруженных сил Альянса у рубежей ОДКБ, — сказал Шевцов.

Замсекретаря Совбеза добавил, что одновременно с развитием высоких технологий стремительно возникают новые вызовы в сфере информационной и биологической безопасности, подчеркнув, что все эти процессы формируют комплекс угроз безопасности странам ОДКБ и их суверенитету.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что в Европе активно готовятся к потенциальному вооруженному столкновению с Россией. По оценке парламентария, Москве необходимо восстановить свой военный потенциал.

