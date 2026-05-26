Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 10:29

В Госдуме рассказали о дефиците врачей

Депутат Леонов: дефицит врачей наблюдается в рисковых специальностях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дефицит врачей наблюдается среди рисковых специальностей — хирургов, акушеров, анестезиологов и реаниматологов, рассказал «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы Сергей Леонов. Он отметил, что на таких должностях специалисты сталкиваются с пациентами, находящимися в тяжелом состоянии.

Врачи здесь работают с пациентами, которые часто находятся на грани жизни и смерти, и велик риск их потерять. А значит — велик и риск уголовного преследования со всеми вытекающими последствиями. Не все готовы на этот риск идти, — объяснил Леонов.

Депутат подчеркнул, что врачи в этих сферах часто переходят в другие специальности после того, как сталкиваются с проблемами. По его словам, для решения проблемы необходимо снизить количество врачебных ошибок.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что учителя и врачи должны получать собственное жилье после определенного срока работы в госучреждениях. По его мнению, такая мера станет мощным стимулом для привлечения и закрепления специалистов в регионах.

Власть
депутаты
врачи
дефициты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автоэксперт высказался об идее повысить скоростные лимиты с помощью ИИ
Шойгу высказался о рисках для ОДКБ со стороны НАТО
Удары по Украине сегодня, 26 мая: какие цели ВСУ поражены, последствия
Шойгу рассказал, как испытания «Сармата» отразятся на политике Запада
Депутат предложил способ существенного повышения зарплат ветеранам СВО
В Подмосковье открылся Первый международный форум по безопасности
«Тикай з городу»: экс-министр предложил взять паузу от жизни в Киеве
VK Tech запустил ИИ для автоматизации маркетинговых исследований
«Новые вызовы»: Шойгу назвал главную угрозу для ОДКБ
«Ответственность за народ»: Шойгу о провальном решении руководства Армении
В Европе призвали к диалогу с Москвой
Наступление ВС РФ на Харьков 26 мая: последние новости, трупы в Купянске
Двое детей погибли под Саратовом, попав под поезд на мотоцикле
Бизнес-эксперт дала советы, как обсуждать финансы с близкими без ссор
Полчища комаров «захватили» часть регионов России
«Передайте привет нефти за $200»: Иран предупредил о скачке цен из-за США
В Госдуме рассказали о дефиците врачей
Тела двух детей найдены во время тушения сарая в российском регионе
«Оглушительное молчание»: в ЕС оцепенели после удара ВСУ по колледжу в ЛНР
Падение россиянки со скалы попало на видео
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье
Мир

Опубликованы первые кадры с места крушения автобуса с россиянами в Анталье

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.