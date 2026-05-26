В Госдуме рассказали о дефиците врачей

Дефицит врачей наблюдается среди рисковых специальностей — хирургов, акушеров, анестезиологов и реаниматологов, рассказал «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы Сергей Леонов. Он отметил, что на таких должностях специалисты сталкиваются с пациентами, находящимися в тяжелом состоянии.

Врачи здесь работают с пациентами, которые часто находятся на грани жизни и смерти, и велик риск их потерять. А значит — велик и риск уголовного преследования со всеми вытекающими последствиями. Не все готовы на этот риск идти, — объяснил Леонов.

Депутат подчеркнул, что врачи в этих сферах часто переходят в другие специальности после того, как сталкиваются с проблемами. По его словам, для решения проблемы необходимо снизить количество врачебных ошибок.

Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что учителя и врачи должны получать собственное жилье после определенного срока работы в госучреждениях. По его мнению, такая мера станет мощным стимулом для привлечения и закрепления специалистов в регионах.