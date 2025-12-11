Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Госдуме назвали специалистов, которым могут начать выдавать жилье

Ярослав Нилов: врачам и учителям нужно предоставлять собственное жилье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Учителя и врачи должны получать собственное жилье после определенного срока работы в госучреждениях, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, такая мера станет мощным стимулом для привлечения и закрепления специалистов в регионах.

Строительство жилья для врачей обсуждалось, когда принимался закон, связанный с получением медицинского образования и последующей отработкой взятых на себя обязательств. Мы должны понимать, что прежде всего необходимо решать социально-бытовые вопросы для медицинских специалистов. Я направлял в правительство инициативу, чтобы выдавали по аналогии с врачами служебное жилье учителям с обязательной возможностью его получения в собственность после определенного срока отработки. Это было бы не только стимулом идти в профессию, но и возможностью одновременно решать жилищные и кадровые вопросы, — пояснил Нилов.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что необходимость обеспечения медицинских работников жильем обусловлена формированием благоприятных условий для создания семьи. Кроме того, по ее словам, это позволит восполнить дефицит врачей в России.

