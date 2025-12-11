В Госдуме объяснили необходимость выдачи личного жилья медикам

Необходимость обеспечения медицинских работников жильем обусловлена формированием благоприятных условий для создания семьи, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Кроме того, по ее словам, это позволит восполнить дефицит медиков в России.

Я хочу сказать, что и сегодня регионы строят жилье или компенсируют, особенно в малонаселенных пунктах России. В глубинке у нас предусмотрена соответствующая программа для медиков «Земский доктор». Строительство и предоставление жилья для медиков в больших городах решит на десятилетие проблему с привлечением специалистов, поэтому, конечно, это важно. Не могут же люди приехать и остаться в кладовке или ординаторской. Нужно предусмотреть специализированное жилье, чтобы человек мог достойно жить, возможно, жениться, завести семью, родить детей, — пояснила Бессараб.

Она подчеркнула, что для реализации такого решения потребуются усилия муниципалитетов или регионального бюджета. По словам Бессараб, необходимость в личном жилье для медицинских работников очень велика, но она сильно зависит от состояния бюджета.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев предложил повысить зарплату учителям в России до 200 тысяч рублей в месяц. По его словам, это позволит работникам образовательных учреждений обеспечить свои основные потребности.