«Смотреть неинтересно»: в Госдуме раскритиковали трансляцию Олимпиады-2026

Показывать Олимпиаду-2026 на федеральных каналах не совсем правильно, заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов. Он также отметил, что ему лично смотреть соревнования неинтересно, передает РИА Новости.

Я смотреть эту Олимпиаду не буду. Если хотят наши телеканалы ее показывать, то пусть показывают. Если не хотят, то не надо. Транслировать те соревнования, где нас нет, наверное, не совсем правильно. И мне эту Олимпиаду смотреть неинтересно. Мне там делать нечего, — сказал Фетисов.

Трансляции Олимпиады-2026 на российском телевидении, скорее всего, не будет. Причина — Международный олимпийский комитет не реагирует на запросы российских вещателей. Российские спортсмены, хоть и участвуют, выступают под нейтральным флагом и в уменьшенном составе, что снижает интерес отечественных зрителей к соревнованиям. Игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее российский фигурист Илья Авербух также раскритиковал возможную трансляцию Олимпийских игр на федеральных телеканалах. По его мнению, показ соревнований будет выглядеть нелепо на фоне несправедливого отстранения российских спортсменов. Он отметил, что фанаты смогут найти альтернативные способы просмотра.