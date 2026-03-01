Израиль ударил по штаб-квартире иранского телевидения

Израильские военные нанесли удар по штаб-квартире иранского государственного телевидения IRIB в центре Тегерана, сообщает Tasnim. Атака, которой предшествовало предупреждение об эвакуации, привела к временному прекращению вещания и пожару в здании.

По данным агентства, трансляция прервалась на несколько минут сразу после взрывов. Ведущая новостей Сахар Эмами, находившаяся в студии во время атаки, покинула эфир, однако позже вернулась к работе. Как отмечают журналисты, телеканал продолжает вещание из резервных студий. На кадрах с места происшествия видно горящее здание и работу экстренных служб.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Соединенные Штаты столкнутся с бессмысленными потерями среди военных во время операции против Ирана. Он раскритиковал действия Вашингтона в Исламской Республике, назвав их «войной по собственному выбору».

До этого Центральное командование США сообщило о трех погибших американских солдатах в ходе военной операции в Иране. Там отметили, что еще пятеро военнослужащих получили серьезные ранения.