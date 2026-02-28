Зимняя Олимпиада — 2026
Трамп устроил разнос главе ФБР из-за видео с пивом

NBC: Трамп выразил недовольство главе ФБР из-за видео с пивом в раздевалке на ОИ

Президент Дональд Трамп разочаровался поведением директора ФБР Кэша Пателя на Олимпиаде в Италии, передает американский телеканал NBC News. По его информации, глава Белого дома лично выразил свое недовольство главе ведомства из-за видео, где тот с пивом в руках празднует победу американской сборной по хоккею в раздевалке спортсменов.

Президент Дональд Трамп был разочарован поведением директора ФБР Кэша Пателя на зимних Олимпийских играх в Милане-Кортина и лично выразил ему свое недовольство. <…> Трамп, который сам не пьет, также сказал Пателю, что он недоволен не только этой сценой, но и использованием правительственного самолета для поездки в Милан, — говорится в материале.

Ранее стало известно, что Трамп поручил Пателю доказать, что демократы украли у него победу на выборах 2020 года. Как заявлял автор политической биографии президента США «Черный лебедь» Кирилл Бенедиктов, недавно агенты ФБР посетили Джорджию, где изъяли 700 ящиков с бюллетенями тех выборов. Дело курируют сам Патель и глава нацразведки Тулси Габбард.

