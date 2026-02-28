Готовим с детьми: шоколадное печенье за 10 минут, которое не надо печь

Многие думают, что домашнее печенье — это обязательно возня с тестом, мука на фартуке и разогретая до предела духовка. Но есть рецепт, который переворачивает это представление с ног на голову. Это лакомство готовится буквально за четверть часа, а вместо духовки используется обычная плита. В чем же изюминка? В составе нет ни грамма сливочного масла, а привычный сахар заменяет спелый банан, что делает десерт не только вкусным, но и полезным для маленьких сладкоежек.

Главный секрет этого рецепта — овсяная мука грубого помола и неожиданный гость на кухне — спелый авокадо. Да-да, именно он придает будущему печенью нежную, кремовую текстуру и делает его невероятно насыщенным. Авокадо абсолютно не чувствуется в готовом десерте, зато его полезные жиры помогают быстрее усвоиться витаминам, а шоколадный вкус становится более глубоким и благородным.

Для приготовления этого чудо-печенья понадобятся: овсяные хлопья быстрого приготовления (200 г), мякоть одного спелого авокадо (около 150 г), крупный банан (200 г), какао-порошок (3 ст. л.), ложка меда или кленового сиропа, горсть любых орехов и щепотка соли.

Процесс превращения продуктов в любимое лакомство прост: в блендере смешивают авокадо, банан, какао и мед до состояния шоколадного мусса. Полученную массу выливают в миску с овсяными хлопьями и измельченными орехами, тщательно вымешивают ложкой — это задание можно смело доверить детям. Из получившегося «теста» мокрыми руками формируют небольшие шарики и слегка придавливают их, делая плоскими.

Остается самый легкий этап — охлаждение. Противень с заготовками отправляют в холодильник на 30–40 минут. За это время овсянка пропитается влагой и станет мягкой, а структура стабилизируется. Подавать такое угощение лучше всего с холодным молоком, наблюдая за счастливыми лицами домочадцев.

Калорийность на 100 г: 245 ккал.

БЖУ: 6/11,8/28.

