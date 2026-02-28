Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 февраля 2026 в 13:13

Готовим с детьми: шоколадное печенье за 10 минут, которое не надо печь

Печенье шоколадно-овсяное без выпечки — готовьте вместе с детьми Печенье шоколадно-овсяное без выпечки — готовьте вместе с детьми Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Многие думают, что домашнее печенье — это обязательно возня с тестом, мука на фартуке и разогретая до предела духовка. Но есть рецепт, который переворачивает это представление с ног на голову. Это лакомство готовится буквально за четверть часа, а вместо духовки используется обычная плита. В чем же изюминка? В составе нет ни грамма сливочного масла, а привычный сахар заменяет спелый банан, что делает десерт не только вкусным, но и полезным для маленьких сладкоежек.

Главный секрет этого рецепта — овсяная мука грубого помола и неожиданный гость на кухне — спелый авокадо. Да-да, именно он придает будущему печенью нежную, кремовую текстуру и делает его невероятно насыщенным. Авокадо абсолютно не чувствуется в готовом десерте, зато его полезные жиры помогают быстрее усвоиться витаминам, а шоколадный вкус становится более глубоким и благородным.

Для приготовления этого чудо-печенья понадобятся: овсяные хлопья быстрого приготовления (200 г), мякоть одного спелого авокадо (около 150 г), крупный банан (200 г), какао-порошок (3 ст. л.), ложка меда или кленового сиропа, горсть любых орехов и щепотка соли.

Процесс превращения продуктов в любимое лакомство прост: в блендере смешивают авокадо, банан, какао и мед до состояния шоколадного мусса. Полученную массу выливают в миску с овсяными хлопьями и измельченными орехами, тщательно вымешивают ложкой — это задание можно смело доверить детям. Из получившегося «теста» мокрыми руками формируют небольшие шарики и слегка придавливают их, делая плоскими.

Остается самый легкий этап — охлаждение. Противень с заготовками отправляют в холодильник на 30–40 минут. За это время овсянка пропитается влагой и станет мягкой, а структура стабилизируется. Подавать такое угощение лучше всего с холодным молоком, наблюдая за счастливыми лицами домочадцев.

  • Калорийность на 100 г: 245 ккал.

  • БЖУ: 6/11,8/28.

Ранее мы делились с вами рецептом вкусных постных голубцов.

печенье
рецепты
десерты
быстрые рецепты
сладости
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт предрек страшные последствия для Израиля в случае ответа Ирана
Посольство в Катаре обратилось к россиянам на фоне ударов в Ближнем Востоке
Появилась информация о жертвах атаки Израиля на штаб КСИР в Тегеране
Дания передумала насчет предоставления убежища украинцам
Обострение на Ближнем Востоке 28 февраля: что с россиянами в Израиле, удары
Королевская семья Британии: новости, экс-жена вставила нож в спину Эндрю?
В МИД Ирана призвали провести внеочередное заседание СБ ООН
Россиянам рассказали, как можно выехать из Ирана
Жириновский предсказал атаку на Иран задолго до обострения
Последствия работы ПВО Кувейта попали на видео
Появились неожиданные подробности атаки Ирана на базу США в Бахрейне
«Фальшивая риторика»: в Госдуме осудили военную операцию США против Ирана
В Австралии поддержали удары США по Ирану
Готовим с детьми: шоколадное печенье за 10 минут, которое не надо печь
Один человек погиб в результате падения обломков ракеты в Абу-Даби
На Западе раскрыли главный расчет США в атаке на Иран
«Крупнейший просчет США»: сенатор высказался об ударах по Ирану
Сигнал воздушной тревоги прервал прямой эфир из Катара
Эвакуация началась в самом высоком в мире здании
Хуситы объявили о возобновлении атак по Израилю и судам в Красном море
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.