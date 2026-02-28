Итальянский акцент в русской кухне: готовим капустные стейки с пармезаном

Часто мы относимся к капусте как к продукту, который обязательно нужно долго тушить или подвергать агрессивной термической обработке, чтобы сделать ее мягкой. Но есть способ, который превращает этот овощ в главное блюдо вечеринки или изысканный гарнир к мясу. Речь идет о запекании крупных ломтей. Это невероятно фотогеничное и элегантное блюдо, которое ломает стереотипы о «скучной» тушеной капусте.

Возьмите небольшой кочан молодой или просто неплотной капусты и нарежьте его не соломкой, а толстыми стейками толщиной около 2–3 сантиметров. Важно, чтобы куски держали форму, поэтому кочерыжку лучше не удалять полностью — она будет играть роль каркаса. Разогрейте духовку до 200 градусов, а тем временем на сильном огне разогрейте сковороду с оливковым маслом. Обжарьте капустные круги по минуте с каждой стороны до появления аппетитной румяной корочки — это запечатает соки внутри.

Теперь самое интересное: уложите стейки в форму для запекания, посолите их морской солью, поперчите свежемолотым черным перцем и сдобрите щепоткой свеженатертого мускатного ореха. Он придаст теплую глубину вкуса, которая выигрышно оттеняет капустную сладость. Далее обильно посыпьте каждый кусок тертым пармезаном. Именно пармезан, а не любой другой сыр, создаст ту самую хрустящую, золотистую, почти карамелизированную корочку, под которой скроется нежная, мягкая сердцевина.

Отправьте форму в духовку минут на 20. За это время сыр расплавится и превратится в румяную шапку, а капуста дойдет до полной готовности, но не развалится, сохранив свою структуру. Подавать такое блюдо лучше всего горячим, сбрызнув хорошим бальзамическим уксусом или лимонным соком, чтобы добавить кислинку, балансирующую жирность сыра и масла.

Совет: выбирая кочан для этого блюда, обратите внимание на его форму — идеальными получаются стейки из приплюснутых, а не круглых кочанов, они более устойчивы на сковороде, а площадь соприкосновения с поверхностью дает больше той самой карамелизированной корочки, из-за которой мы все это и затеваем.

