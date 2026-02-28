Россиянам рассказали, как можно выехать из Ирана Посольство посоветовало россиянам выезжать из Ирана через Азербайджан и Армению

Посольство РФ в Тегеране выпустило рекомендацию по выезду из Ирана. Для этого открыты пограничный переход Астара на границе с Азербайджаном и контрольно-пропускной пункт в направлении Армении, следует из сообщения в Telegram-канале. В первом случае требуется разрешение властей.

Оптимальные маршруты для выезда из Ирана — через Астару в Азербайджан (обращаем внимание, что пересечение границы предполагает получение необходимого разрешения со стороны азербайджанских властей заблаговременно) и через КПП Нурдуз/Агарак в Армению, — сказано в сообщении.

Ранее посольство порекомендовало гражданам РФ покинуть Иран в связи с военными действиями США и Израиля. Также россиян призвали временно отказаться от поездок в страну до получения дальнейших указаний. До этого стало известно об отсутствии информации о пострадавших гражданах России в результате ударов по Ирану.

Тем временем йеменские повстанцы-хуситы, которых поддерживает Иран, сообщили о возобновлении атак на Израиль и ударов по кораблям в Красном море. Они намерены использовать ракеты и беспилотники.