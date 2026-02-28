Зимняя Олимпиада — 2026
28 февраля 2026 в 12:18

Посольство России в Тегеране раскрыло данные о жертвах атак Израиля

Посольство в Тегеране: ни один россиянин не пострадал при атаке Израиля на Иран

Фото: Ircs/Keystone Press Agency/Global Look Press
Информация о пострадавших гражданах России в результате ударов по Ирану отсутствует, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Тегеране. Дипломатическое представительство уточнило, что внимательно следит за развитием ситуации в иранской столице и регионах, находясь в контакте с местными властями. Российским гражданам, находящимся в стране, рекомендуется сохранять спокойствие и следовать указаниям служб безопасности.

Данных о жертвах и раненых среди россиян не поступало, — подтвердил собеседник агентства.

Ранее израильские СМИ сообщали, что ВВС Израиля и США провели совместную операцию, в рамках которой одной из ключевых целей стала резиденция верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране. Удары по правительственному кварталу были частью операции под кодовым названием «Щит Иуды». Израильские спецслужбы утверждают, что она направлена на стратегическое ослабление иранского руководства.

Перед этим Госдепартамент США принял решение о вывозе части дипломатического персонала из Израиля в связи с обострением обстановки. С 27 февраля посольство разрешило выезд тем сотрудникам, чье присутствие не является критически необходимым, а также членам их семей.

