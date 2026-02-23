Посольство России на Кубе опровергло фейки об отправке танкера с нефтью

Посольство России в Гаване опровергло информацию о направлении к берегам Кубы танкера с 200 тыс. баррелей нефти в сопровождении военного корабля, сообщила пресс-служба дипмиссии. Распространяемые в соцсетях скриншоты якобы от имени МИД РФ там назвали фальшивкой.

Циркулирующая в социальных сетях информация о якобы распространенном сообщении МИД России не является достоверной, — говорится в официальном заявлении.

В фейковом сообщении утверждалось, что судно Sea Horse следует под защитой эсминца «Мад 2034» в рамках гуманитарного взаимодействия. Представители миссии указали на отсутствие фактических подтверждений отправки указанного груза и военного сопровождения.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании завершили вывоз туристов с Кубы. Последний самолет прибыл в московский аэропорт Шереметьево 22 февраля. Всего, по данным Минтранса, в Россию перевезли почти 4,3 тыс. туристов. Авиаперевозки осуществляли компании Nordwind и «Россия».