Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 10:34

Посольство России на Кубе опровергло фейки об отправке танкера с нефтью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Посольство России в Гаване опровергло информацию о направлении к берегам Кубы танкера с 200 тыс. баррелей нефти в сопровождении военного корабля, сообщила пресс-служба дипмиссии. Распространяемые в соцсетях скриншоты якобы от имени МИД РФ там назвали фальшивкой.

Циркулирующая в социальных сетях информация о якобы распространенном сообщении МИД России не является достоверной, — говорится в официальном заявлении.

В фейковом сообщении утверждалось, что судно Sea Horse следует под защитой эсминца «Мад 2034» в рамках гуманитарного взаимодействия. Представители миссии указали на отсутствие фактических подтверждений отправки указанного груза и военного сопровождения.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании завершили вывоз туристов с Кубы. Последний самолет прибыл в московский аэропорт Шереметьево 22 февраля. Всего, по данным Минтранса, в Россию перевезли почти 4,3 тыс. туристов. Авиаперевозки осуществляли компании Nordwind и «Россия».

Куба
нефть
танкеры
посольства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский сноубордист чуть не повторил судьбу героя фильма «Выживший»
Путин почтил память Неизвестного Солдата у стен Кремля
Путин вручил награды участникам СВО
«Путин не уедет»: Пекин удивился реакции России на приглашение в Китай
Названо время полного выведения алкоголя из организма
«Страшно всем»: ветеран СВО дала совет, как воспитать в молодежи патриотизм
Большинство россиян подтвердили популярную проблему в школах
Пять сотен вражеских дронов перехватили в зоне СВО за сутки
Российские удары обрушились на энергетическую инфраструктуру Украины
«Личная храбрость»: Путин о действиях героев в зоне СВО
Гагин раскрыл секретную информацию о работе «черных трансплантологов» в ВСУ
С 1 сентября в России заработает новый механизм борьбы с лудоманами
Путин выразил поддержку семьям участников СВО
Актививсты повесили скандальное фото экс-принца Эндрю в Лувре
У Эпштейна нашли шесть тайных хранилищ
Гагин озвучил факты о человеческих ритуальных жертвоприношениях в ВСУ
Гагин объяснил, как к жителям Украины «приходит отрезвление» через боль
Три грузовых вагона сошли с рельсов в Перми
Лукашенко забил тревогу из-за «безумной гонки вооружений»
Путин рассказал, за что сражается Россия
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью
Общество

Запрет на богатство и счастье: что Жириновский предрек РФ перед смертью

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.