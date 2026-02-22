Зимняя Олимпиада — 2026
22 февраля 2026 в 17:43

Россия завершила эвакуацию туристов с Кубы

Последний вывозной самолет с Кубы приземлился в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Российские авиакомпании завершили вывоз туристов с Кубы, последний самолет прибыл в московский аэропорт Шереметьево, сообщил пресс-служба Минтранса в Telegram-канале. Всего, по данным ведомства, в Россию перевезли почти 4,3 тыс. туристов. Авиаперевозки осуществляли компании Nordwind и «Россия».

Суммарно оба перевозчика в ходе девяти рейсов на машрутах из аэропортов Варадеро, Гавана, Кайо-Коко и Ольгин в Москву перевезли почти 4,3 тыс. пассажиров, — сказано в сообщении.

Тем временем российские туристы рассказали, что жизнь на Кубе изменилась для местных жителей из-за энергетического кризиса. Дефицит топлива парализовал общественный транспорт и закрыл рынки. Ситуацию усугубляет указ президента США Дональда Трампа о пошлинах против поставщиков нефти на остров.

Ранее Российский союз туриндустрии сообщил, что Таиланд и Вьетнам могут стать самой очевидной заменой для отдыха после того, как Куба оказалась недоступна из-за топливного кризиса. Страны Юго-Восточной Азии большего всего схожи с Островом свободы по дальности перелета и бюджету.

