Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 февраля 2026 в 21:39

Раскрыто, как изменилась жизнь на Кубе после энергетических санкций

Российские туристы сообщили, что жизнь на Кубе изменилась из-за энергокризиса

Фото: Xinhua/Jiang Biao/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские туристы рассказали, что жизнь на Кубе изменилась для местных жителей из-за энергетического кризиса, передают «Вести.Ру». Дефицит топлива парализовал общественный транспорт и закрыл рынки. Ситуацию усугубляет указ президента США Дональда Трампа о пошлинах против поставщиков нефти на остров.

По словам туриста Дмитрия, контраст с первыми днями отдыха получился огромный — вместо шумных таксистов сейчас на улицах тишина. Он также сообщил, что отели закрываются, а их гостиница прекратит работу 19-го числа сразу после отъезда гостей.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил: Россия последовательно выступает против блокады Кубы со стороны США. По его словам, эту позицию поддерживают многие другие страны.

До этого посол Российской Федерации в Гаване Виктор Коронелли заявил, что указ Трампа о введении пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу «совершенно безумен». Он отметил, что распоряжение противоречит международному праву.

Кроме того, жители Кубы пытаются запастись топливом впрок, из-за чего на местных автозаправках собрались огромные очереди. По словам руководителя туроператора «Куба Либре ПРО» Александра Карпецкого, никто не знает, когда ситуация начнет улучшаться.

топливо
кризисы
Куба
туристы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин поддержал Кубу в трудный час
Замглавы Новороссийска задержали
Атомный ледокол «Сибирь» экстренно вышел в Финский залив
В Москве в автомобиле взорвался газовый баллон
Россиянин рискнул жизнью ради спасения тонущего в океане животного
Российская ПВО уничтожила больше сотни вражеских БПЛА за несколько часов
Бумажные квитанции уйдут в прошлое. Что готовят россиянам в сфере ЖКХ
«Москва слезам не верит», пост об СВО, театр: как живет Анна Невская
«Тяжелые, но деловые». РФ и Украина провели переговоры в Женеве: что дальше
Юрист оценил шансы аннулировать брачный договор Седоковой
Во Франции заявили об очередной «краже века»
На Олимпиаде развернули российский флаг на 15 минут
Раскрыто, как изменилась жизнь на Кубе после энергетических санкций
В Госдуме заметили важный сигнал на переговорах по Украине в Женеве
Орбан раскрыл, каких целей добивается Зеленский через блокировку «Дружбы»
ЦАХАЛ провела зачистку двух поселков в Сирии
Путин пообещал Набиуллиной задать один «вопросик»
В Британии заявили, что у Зеленского сужается пространство для маневра
Высоцкая, фиктивный брак, новые фильмы: как живет актер Анатолий Кот
Стало известно, когда Путину доложат итоги переговоров в Женеве
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.