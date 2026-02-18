Раскрыто, как изменилась жизнь на Кубе после энергетических санкций

Раскрыто, как изменилась жизнь на Кубе после энергетических санкций Российские туристы сообщили, что жизнь на Кубе изменилась из-за энергокризиса

Российские туристы рассказали, что жизнь на Кубе изменилась для местных жителей из-за энергетического кризиса, передают «Вести.Ру». Дефицит топлива парализовал общественный транспорт и закрыл рынки. Ситуацию усугубляет указ президента США Дональда Трампа о пошлинах против поставщиков нефти на остров.

По словам туриста Дмитрия, контраст с первыми днями отдыха получился огромный — вместо шумных таксистов сейчас на улицах тишина. Он также сообщил, что отели закрываются, а их гостиница прекратит работу 19-го числа сразу после отъезда гостей.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил: Россия последовательно выступает против блокады Кубы со стороны США. По его словам, эту позицию поддерживают многие другие страны.

До этого посол Российской Федерации в Гаване Виктор Коронелли заявил, что указ Трампа о введении пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу «совершенно безумен». Он отметил, что распоряжение противоречит международному праву.

Кроме того, жители Кубы пытаются запастись топливом впрок, из-за чего на местных автозаправках собрались огромные очереди. По словам руководителя туроператора «Куба Либре ПРО» Александра Карпецкого, никто не знает, когда ситуация начнет улучшаться.