«Остатки еще есть»: жители Кубы встали в огромные очереди за бензином

«Остатки еще есть»: жители Кубы встали в огромные очереди за бензином Турэксперт Карпецкий: жители Кубы пытаются запастись бензином впрок

Жители Кубы пытаются запастись топливом впрок, из-за чего на местных автозаправках собрались огромные очереди, заявил в беседе с РИА Новости руководитель туроператора «Куба Либре ПРО» Александр Карпецкий. По его словам, никто не знает, когда ситуация начнет улучшаться.

В данный момент еще какие-то остатки топлива есть, но очереди на заправках огромные, все хотят закупиться впрок, потому что неизвестно, когда оно появится снова, — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что на Кубе из-за новых ограничений США на энергопоставки начались многочасовые отключения света. Как рассказал житель Карденаса по имени Ансельмо, электричества не бывает по 16–20 часов в сутки, а готовить еду приходится заранее.

До этого стало известно, что американская администрация изучает потенциальную возможность возобновления поставок топливных ресурсов на Кубу. Источники уточнили, что это происходит на фоне жесткой нефтяной блокады, которую Вашингтон в свое время ввел в отношении островного государства.

Россия тем временем планирует поставить Кубе нефть в качестве гуманитарной помощи. Как отметили сотрудники посольства в Гаване, Острову свободы необходима поддержка союзников, а Москва неоднократно выражала готовность оказать помощь в этом вопросе.