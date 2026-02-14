На Кубе начались масштабные отключения света

Многочасовые отключения света начались на Кубе из-за новых ограничений США на энергопоставки, сообщает РИА Новости. Как рассказал житель Карденаса по имени Ансельмо, света не бывает по 16-20 часов в сутки, а готовить еду приходится заранее.

Готовить приходится заранее. Не только для того, чтобы поесть чего-то горячего, но и чтобы продукты не испортились, — отметил он.

По словам мужчины, владельцы многих небольших магазинов просто закрывают их: новых поставок нет, а размороженный товар никому не нужен. Отключения электричества, которые раньше носили единичный характер, теперь стали общенациональными, системными и затяжными.

Ранее сообщалось, что в московский аэропорт Шереметьево прибыл первый вывозной рейс с российскими туристами с Кубы. Воздушное судно вылетело из Варадеро 13 февраля около 03:40 мск. Следом за ним с Кубы в Москву направился второй самолет.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия направит на Кубу материальную помощь на фоне топливного кризиса. Дипломат подчеркнул, что США оказывают сильнейшее давление на Остров свободы и не останавливаются ни перед какими противозаконными приемами.