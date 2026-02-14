Зимняя Олимпиада — 2026
На Кубе начались масштабные отключения света

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Многочасовые отключения света начались на Кубе из-за новых ограничений США на энергопоставки, сообщает РИА Новости. Как рассказал житель Карденаса по имени Ансельмо, света не бывает по 16-20 часов в сутки, а готовить еду приходится заранее.

Готовить приходится заранее. Не только для того, чтобы поесть чего-то горячего, но и чтобы продукты не испортились, — отметил он.

По словам мужчины, владельцы многих небольших магазинов просто закрывают их: новых поставок нет, а размороженный товар никому не нужен. Отключения электричества, которые раньше носили единичный характер, теперь стали общенациональными, системными и затяжными.

Ранее сообщалось, что в московский аэропорт Шереметьево прибыл первый вывозной рейс с российскими туристами с Кубы. Воздушное судно вылетело из Варадеро 13 февраля около 03:40 мск. Следом за ним с Кубы в Москву направился второй самолет.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия направит на Кубу материальную помощь на фоне топливного кризиса. Дипломат подчеркнул, что США оказывают сильнейшее давление на Остров свободы и не останавливаются ни перед какими противозаконными приемами.

