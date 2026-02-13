Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026 в 15:53

В Москву прибыл первый вывозной рейс с Кубы

Российских туристов доставили в Шереметьево первым вывозным рейсом с Кубы

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Первый вывозной рейс с российскими туристами с Кубы прибыл в московский аэропорт Шереметьево, сообщило РИА Новости. Самолет приземлился в 15:17 мск.

Отмечается, что воздушное судно вылетело из Варадеро около 03:40 мск. Следом за ним с Кубы в Москву направился второй самолет, его посадка ожидается 16:38 мск.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сотрудники посольства РФ в Гаване помогают россиянам на Кубе в возвращении на родину. Она пояснила, что для туристов из России работает горячая линия, организованы специальные рейсы.

До этого в Минэкономразвития РФ заявили, что россиянам рекомендовали воздержаться от путешествий на Кубу на фоне топливного кризиса в стране. Туроператорам посоветовали остановить продажи туров на остров или предупреждать клиентов о возможных сложностях.

Куба ранее предупредила авиакомпании о том, что запасы авиационного топлива Jet A-1 в девяти международных аэропортах страны полностью иссякнут в течение суток. По предварительной информации, с 10 февраля по 11 марта заправка топливом будет приостановлена.

