Топливный кризис парализовал авиацию на Кубе

Куба предупредила авиакомпании о том, что запасы авиационного топлива Jet A-1 в девяти международных аэропортах страны полностью иссякнут в течение суток, передает Efe. Таким образом с 10 февраля по 11 марта заправка топливом будет приостановлена.

Под ограничение попали ключевые воздушные гавани, включая Гавану (MUHA), Варадеро (MUVR), Сьенфуэгос (MUCF), Санта-Клару (MUSC), Камагуэй (MUCM), Кайо-Коко (MUCC), Ольгин (MUHG), Сантьяго-де-Куба (MUCU) и Мансанильо (MUMZ). В настоящее время между Россией и Кубой действует прямое авиасообщение.

До этого сотни российских туристов оказались заблокированы на Кубе из-за острого дефицита авиационного топлива, который остров переживает на фоне давления США. В местном Министерстве туризма заверяют, что ситуация находится под контролем, однако страна переживает глубокий энергетический кризис с нехваткой нефти и топлива для транспорта.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, расширяющий экономическое давление на Кубу. Он разрешает введение дополнительных пошлин на товары из любых стран, которые поставляют нефть на остров.