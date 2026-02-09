Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 февраля 2026 в 09:50

Топливный кризис парализовал авиацию на Кубе

Efe: Куба ввела месячный запрет на заправку самолетов

Заправка самолета Заправка самолета Фото: Lex Rayton/imageBROKER.com/Global Look Press
Куба предупредила авиакомпании о том, что запасы авиационного топлива Jet A-1 в девяти международных аэропортах страны полностью иссякнут в течение суток, передает Efe. Таким образом с 10 февраля по 11 марта заправка топливом будет приостановлена.

Под ограничение попали ключевые воздушные гавани, включая Гавану (MUHA), Варадеро (MUVR), Сьенфуэгос (MUCF), Санта-Клару (MUSC), Камагуэй (MUCM), Кайо-Коко (MUCC), Ольгин (MUHG), Сантьяго-де-Куба (MUCU) и Мансанильо (MUMZ). В настоящее время между Россией и Кубой действует прямое авиасообщение.

До этого сотни российских туристов оказались заблокированы на Кубе из-за острого дефицита авиационного топлива, который остров переживает на фоне давления США. В местном Министерстве туризма заверяют, что ситуация находится под контролем, однако страна переживает глубокий энергетический кризис с нехваткой нефти и топлива для транспорта.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, расширяющий экономическое давление на Кубу. Он разрешает введение дополнительных пошлин на товары из любых стран, которые поставляют нефть на остров.

Куба
авиация
происшествия
кризисы
