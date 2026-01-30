Трамп подписал указ о пошлинах из-за Кубы Трамп подписал указ о пошлинах на товары из поставляющих нефть на Кубу стран

Президент США Дональд Трамп подписал указ, расширяющий экономическое давление на Кубу. Он разрешает введение дополнительных пошлин на товары из любых стран, которые поставляют нефть на остров, документ размещен на официальном сайте Белого дома.

Дополнительные таможенные пропорциональные стоимости товара пошлины могут взимать с импортируемых в США товаров, произведенных другой страной, которая прямо или косвенно продает или иным образом поставляет любую нефть на Кубу, — уточняется в сообщении.

Конкретный размер потенциальных пошлин в указе не определен, что оставляет администрации Трампа пространство для маневра. Эта мера представляет собой новый инструмент в длительной кампании США по ужесточению санкционного режима против Гаваны.

Особое внимание в документе уделяется взаимодействию Кубы с Россией, которое прямо названо одним из обоснований для принятия жестких мер. Решение также может затронуть ряд стран, продолжающих торгово-экономическое сотрудничество с Кубой.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация Трампа готова вновь применить силу в отношении Венесуэлы, чтобы принудить ее к сотрудничеству. По его словам, которые передает Bloomberg, Вашингтон пойдет на такие меры лишь в том случае, если другие методы окажутся неэффективными.