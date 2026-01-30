Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 02:47

Трамп подписал указ о пошлинах из-за Кубы

Трамп подписал указ о пошлинах на товары из поставляющих нефть на Кубу стран

Гавана, Куба Гавана, Куба Фото: Stephan Laude/imagebroker.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп подписал указ, расширяющий экономическое давление на Кубу. Он разрешает введение дополнительных пошлин на товары из любых стран, которые поставляют нефть на остров, документ размещен на официальном сайте Белого дома.

Дополнительные таможенные пропорциональные стоимости товара пошлины могут взимать с импортируемых в США товаров, произведенных другой страной, которая прямо или косвенно продает или иным образом поставляет любую нефть на Кубу, — уточняется в сообщении.

Конкретный размер потенциальных пошлин в указе не определен, что оставляет администрации Трампа пространство для маневра. Эта мера представляет собой новый инструмент в длительной кампании США по ужесточению санкционного режима против Гаваны.

Особое внимание в документе уделяется взаимодействию Кубы с Россией, которое прямо названо одним из обоснований для принятия жестких мер. Решение также может затронуть ряд стран, продолжающих торгово-экономическое сотрудничество с Кубой.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что администрация Трампа готова вновь применить силу в отношении Венесуэлы, чтобы принудить ее к сотрудничеству. По его словам, которые передает Bloomberg, Вашингтон пойдет на такие меры лишь в том случае, если другие методы окажутся неэффективными.

США
Дональд Трамп
пошлины
Куба
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РАНХиГС озвучили размер пособия по безработице после индексации
В Токио украли набитые деньгами чемоданы
Тайная свадьба, молчание об СВО, карьера: где сейчас певица Елка
Блэкаут в Киеве поднял спрос на дрова и печки
Трамп сделал обнадеживающее заявление по Украине
Россиянам ответили, что грозит за заряд электрокара в многоэтажке
«Сложный выбор»: в Саудовской Аравии оценили экономическую ситуацию в ЕС
Перечислены причины, по которым ребенок может не ходить в школу
Трамп анонсировал некие хорошие новости от спецпосланника Уиткоффа
США ввели новый запрет, связанный с нефтью из Венесуэлы и Россией
Ядерное оружие в Швеции: зачем Стокгольм идет на такой риск под боком у РФ
«Мне стыдно»: американские спецслужбы обвинили во лжи Трампу о России
Скандальный развод, планы уйти на СВО, США: как живет Константин Соловьев
Трамп подписал указ о пошлинах из-за Кубы
В Москве приземлился самолет президента ближневосточной страны
«Это не переговоры, а капитуляция»: в США усмотрели будущий крах Украины
Врач дала спасительные рекомендации по выпивке на морозе
Российские силы продолжают наступление после освобождения Белой Березы
«Без эмоций и нападок»: в РФ рассказали, как прошло заседание ОБСЕ
Американским компаниям разрешили торговать нефтью из Венесуэлы
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам
Общество

Натрите картофель с сыром и чесноком. Запеките хрустящие «монетки» — и пикантная закуска, и альтернатива гренкам

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы
Семья и жизнь

Закон о тишине в Новосибирске и области — 2026: время тишины и штрафы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.