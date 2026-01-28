Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
28 января 2026 в 08:58

США выступили с жестким заявлением по Венесуэле

Рубио: США готовы применить силу для принуждения Венесуэлы к сотрудничеству

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Администрация президента США Дональда Трампа готова вновь применить силу в отношении Венесуэлы, чтобы принудить ее к сотрудничеству, заявил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, которые передает Bloomberg, Вашингтон пойдет на такие меры лишь в том случае, если другие методы окажутся неэффективными.

Мы готовы применить силу для обеспечения максимального сотрудничества, если другие методы окажутся неэффективными. Мы надеемся, что в этом не будет необходимости, но мы никогда не уклонимся от своего долга перед американским народом и нашей миссии в этом полушарии, — отметил Рубио.

Он выразил надежду, что исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес поспособствует продвижению американских интересов в регионе. Политик добавил, что она пообещала открыть энергетический сектор Венесуэлы для американских компаний, предоставить им преференции в доступе к добыче и использовать средства от продажи нефти для закупки товаров из США.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа изучает возможность введения морской блокады Кубы. Цель этой меры — прекращение поставок нефти на остров. Данную идею уже поддержал государственный секретарь США Марко Рубио. Вашингтон ищет новые способы для смены политического руководства Кубы, но окончательного решения по блокаде еще не принято.

