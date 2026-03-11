Взрыв прогремел в Абу-Даби после запуска неизвестного снаряда с самолета

Экипаж торгового судна, находящегося в Персидском заливе, сообщил о взрыве в 31 морской миле к северо-западу от порта Халифа в эмирате Абу-Даби, передает британская компания Ambrey, специализирующейся на морской безопасности. Уточняется, что он прогремел после пролета черного истребителя, выпустившего неизвестный снаряд.

Видно облако дыма в прямой видимости экипажа, которое, вероятно, образовалось в результате имплозии в воздухе. Экипаж сообщил, что перед инцидентом наблюдал черный реактивный самолет, запускающий снаряд, который оставлял за собой дым на траектории полета в северо-восточном направлении, — говорится в сообщении.