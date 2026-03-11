Валиева и Петросян представят Москву на Кубке «Первого канала»

Камила Валиева и Аделия Петросян войдут в состав сборной Москвы на предстоящем Кубке «Первого канала» по фигурному катанию. Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России официально представила составы команд, которые сразятся в принципиальном противостоянии двух столиц.

Турнир пройдет 21–22 марта в Санкт-Петербурге на арене спорткомплекса «Юбилейный». Согласно регламенту соревнований, за победу будут бороться две команды, в каждую из которых вошли по пять девушек и юношей, а также по две спортивные пары и танцевальных дуэта. Честь Москвы вместе с Валиевой и Петросян будут отстаивать такие звезды, как Марк Кондратюк, Александра Степанова и Иван Букин. Состав сборной Санкт-Петербурга возглавили Евгений Семененко, Анастасия Мишина с Александром Галлямовым, а также Софья Муравьева и Петр Гуменник.

Организаторы турнира подготовили ряд нововведений, разрешив исполнение четверных прыжков в коротких программах как у одиночниц, так и у спортивных пар. Победитель противостояния определится не только по сумме баллов за короткие и произвольные программы, но и по результатам зрелищных дополнительных дисциплин.

Ранее Петросян завершила олимпийский турнир в Милане на шестой позиции, набрав в сумме за две программы 214,53 балла. Спортсменка, являющаяся трехкратной чемпионкой России и победительницей финала Гран-при России, исполнила короткую программу на 72,89 балла, а произвольную — на 141,64 балла.