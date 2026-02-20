Стало известно, какое место заняла Петросян на Олимпиаде в Милане Петросян заняла шестое место на Олимпиаде в Милане

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии в женском одиночном катании. По сумме короткой и произвольной программ она набрала 214,53 балла (72,89 за короткую + 141,64 за произвольную).

Известно, что соревнования проходили в Милане. Петросян 18 лет, она уже трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.

Ранее она занимала второе промежуточное место на Олимпиаде в Италии. Фигуристка набрала 214,53 балла по сумме двух программ, уступая лидеру из США 0,38 балла. В произвольной программе Петросян недокрутила четверной тулуп и упала при приземлении. Однако все остальные элементы, включая вращения и дорожку шагов, были оценены высшим уровнем сложности.

До этого американский судья Кевин Розенштайн начислил Петросян рекордно низкие баллы во время олимпийского турнира одиночниц. По итогам короткой программы он поставил ее лишь на 11-е место.

Серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова заявила, что исполнение короткой программы на Олимпийских играх принесло Петросян достойные баллы, а само выступление было прекрасным. При этом для успешной борьбы за медали по итогам произвольного проката спортсменке потребуется нечто особенное, своего рода секретное оружие, полагает ее коллега.