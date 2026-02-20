Петросян после произвольной программы на Олимпиаде занимает второе место

Российская фигуристка Аделия Петросян занимает второе промежуточное место на Олимпиаде в Италии. Она набрала 214,53 балла по сумме двух программ, уступая лидеру из США 0,38 балла.

В произвольной программе Петросян недокрутила четверной тулуп и упала при приземлении. Однако все остальные элементы, включая вращения и дорожку шагов, были оценены высшим уровнем сложности.

За произвольный прокат россиянка получила 141,64 балла. Соревнования продолжаются, свои выступления еще не провели японские фигуристки.

Ранее американский судья Кевин Розенштайн начислил Петросян рекордно низкие баллы во время олимпийского турнира одиночниц. По итогам короткой программы он поставил ее лишь на 11-е место.

До этого серебряный призер чемпионата мира по фигурному катанию Алена Леонова заявила, что исполнение короткой программы на Олимпийских играх принесло Петросян достойные баллы, а само выступление было прекрасным. При этом для успешной борьбы за медали по итогам произвольного проката спортсменке потребуется нечто особенное, своего рода секретное оружие, полагает ее коллега.