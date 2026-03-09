Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 марта 2026 в 17:45

Гуменник в третий раз за карьеру выиграл финал Гран-при России

Петр Гуменник Петр Гуменник Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press
Фигурист Петр Гуменник вновь стал победителем финала Гран-при России в Челябинске, сообщается на сайте Федерации фигурного катания. По итогам двух программ спортсмен набрал 303,16 балла — 103,62 за короткую и 199,54 за произвольную. Второе место занял Евгений Семененко, а замкнул тройку лучших Николай Угожаев.

Это хороший конец, большая часть сезона позади. Рад, что получилось показать то, что готовил, нигде не ошибся. <...> По моему мнению, я расту и понемногу прибавляю, — признался Гуменник.

Спортсмену 23 года, он выигрывал эти соревнования уже дважды — в 2023 и 2025 годах. Кроме того, фигурист является чемпионом РФ, серебряным и бронзовым призером национальных первенств. На зимних Олимпийских играх в Италии россиянин занял шестое место.

Ранее тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко показал, как его ученик, чемпион России по прыжкам Никита Сарновский исполнил сложный каскад. Он подчеркнул, что спортсмен повторил фирменный элемент казахстанского олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова.

Петр Гуменник
фигуристы
Россия
соревнования
