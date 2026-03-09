Гуменник в третий раз за карьеру выиграл финал Гран-при России

Фигурист Петр Гуменник вновь стал победителем финала Гран-при России в Челябинске, сообщается на сайте Федерации фигурного катания. По итогам двух программ спортсмен набрал 303,16 балла — 103,62 за короткую и 199,54 за произвольную. Второе место занял Евгений Семененко, а замкнул тройку лучших Николай Угожаев.

Это хороший конец, большая часть сезона позади. Рад, что получилось показать то, что готовил, нигде не ошибся. <...> По моему мнению, я расту и понемногу прибавляю, — признался Гуменник.

Спортсмену 23 года, он выигрывал эти соревнования уже дважды — в 2023 и 2025 годах. Кроме того, фигурист является чемпионом РФ, серебряным и бронзовым призером национальных первенств. На зимних Олимпийских играх в Италии россиянин занял шестое место.

