05 марта 2026 в 20:28

«Не только вечером»: Костомаров рассказал, что он обожает делать

Фигурист Костомаров признался в любви к «нытью»

Роман Костомаров Роман Костомаров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Фигурист Роман Костомаров признался, что любит плакать и просить жалости, несмотря на силу характера, передает корреспондент NEWS.ru. В ходе «Форума в большом городе» от ВК, проходившего в киноконцерне «Мосфильм», спортсмен рассказал, что может «поплакаться» в любое время суток, хотя это не всегда связано с реальными переживаниями. Он пояснил, что иногда ему просто хочется сочувствия.

Я обожаю плакать, я обожаю ныть, я обожаю, чтобы меня жалели. Хоть я и сильный, но я люблю иногда поныть, скажем так, по-мужски, чтобы меня пожалели, — отметил Костомаров.

Его супруга фигуристка Оксана Домнина подтвердила, что супруг часто жалуется на нежелание что-либо делать, однако в итоге всегда берется за дело — и они вместе гордятся его результатами. Она добавила, что поддерживает мужа в такие моменты и иногда плачет вместе с ним.

Это не только вечером происходит. Я могу и с утра поплакаться, и днем поплакаться. Я говорю, что это не обязательно, что я в реальности как-то плачу и расстраиваюсь. Я просто иногда немножко люблю поныть, чтобы меня пожалели, какой я несчастный, а какой я бедный, — добавил фигурист.

Ранее Домнина рассказывала, что ее супруг ведет активный образ жизни. По ее словам, после тяжелой болезни фигуриста, которая привела к ампутации конечностей, жизнь стала другой.

