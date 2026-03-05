Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Израилю никто не угрожал, передает РИА Новости. По словам дипломата, Вашингтон и Тель-Авив лишь делают вид, что обороняются.

Хотя мы слышим заявления со стороны США и Израиля о том, что они чуть ли якобы не обороняются, что они чуть ли якобы не защищают себя, — на них никто не нападал, им никто не угрожал, — сказала Захарова.

Захарова подчеркнула, что Иран всегда проявлял готовность к диалогу. Тегеран отвечал согласием на все конструктивные предложения о переговорах, подчеркнула она.

Ранее представитель МИД РФ заявила: Запад регулярно используют ложные предлоги для нападения на другие страны. По ее словам, ситуация с Ираном «раскрыла карты».

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Соединенным Штатам не нужны «пробирки с белым порошком» для нанесения удара по Ирану. Таким образом он провел параллели с докладом госсекретаря США Колина Пауэлла в ООН в 2003 году. Тогда дипломат показал в ООН пробирку с якобы боевым штаммом сибирской язвы, заявив о нарушении Ираком резолюции Совбеза. Это дало повод Вашингтону для военного вторжения в государство.